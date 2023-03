Fin de carrière radiophonique – Dicoder, dicoder, on peut pas toujours dicoder Après vingt-trois ans de bonne humeur passés à animer les mythiques «Dicodeurs», sur la Première de la RTS, Laurence Bisang quittera la radio avec l’été. Christophe Passer

Lausanne, 28 février 2023, Laurence Bisang, animatrice des «Dicodeurs» sur RTS La Première, saisie dans sa maison des hauts de la ville. YVAIN GENEVAY

À un moment, elle parle de Federer, Laurence Bisang. Cela d’abord pour évoquer les larmes du joueur de tennis, qui l’ont frappé au moment de son dernier match. «Il n’arrivait pas à arrêter, il perdait le contrôle, c’était émouvant.» Parfois, elle y pense, aux sanglots. Elle imagine, elle se projette. Que va-t-il se passer, lors de la dernière émission des «Dicodeurs» qu’elle mènera, en juin prochain? «On ne peut pas savoir comment on va réagir, je suis plutôt émotive, et en plus je sais que quelque chose se prépare.»