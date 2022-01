Chronique économique - D’ici que pleuvent sur nous les milliards…

Ne parlez jamais de 1000 milliards, les imaginations se mettent à galoper! Que faire de tout cet argent, comment et à qui le distribuer, sauver grâce à lui ce qui peut l’être, et ainsi de suite? Dans une précédente chronique («Tribune de Genève» du 10 janvier), je rappelais que les réserves monétaires de la Suisse, telles que définies par la Banque nationale (et correspondant en gros au total de l’actif de son bilan), avoisinaient ce chiffre vertigineux, et dégageaient une fois placées un rendement donnant lieu à une distribution ma foi assez congrue à la Confédération et aux cantons: 6 milliards de francs pour l’an dernier, sur un total distribuable, accumulé à cette fin, de 102 milliards.

Cette comptabilité mirifique appelle quelques précisions. D’abord, le total de l’actif du bilan n’est pas synonyme de bénéfice. Cet actif a enflé par le jeu des achats de devises, euros et dollars en majorité, à hauteur d’un gros tiers pour les premiers comme pour les seconds (37,9% et 37,5% respectivement à fin septembre 2021), destinés à freiner la hausse du franc. On pourrait imaginer, symétriquement, qu’il faille un beau jour empêcher la baisse de son taux de change: les réserves accumulées fondraient alors aussi vite qu’elles ont grossi, étant donné que vendre des devises reviendrait à «détruire» les francs «créés» pour les acheter.

Ensuite, ces devises étant placées, la BNS encourt un risque, non pas tant de change – dès lors qu’elles servent précisément sinon à l’empêcher, du moins à le modérer – mais de marché: les cours en Bourse fluctuent, les taux d’intérêt aussi, de sorte que l’or, les actions et les titres à revenu fixe formant son portefeuille de placements enregistrent des hauts et des bas parfois impressionnants, puisque l’on parle ici de milliards. Pour rappel, la BNS n’a pas gagné à chaque fois; elle a perdu 15 milliards en 2018, 23 en 2015, un peu plus de 9 en 2013. Mais, oui, elle en a gagné parfois beaucoup: 38 en 2014, 24 en 2016, 54 en 2017, pas loin de 49 en 2019, presque 21 en 2020, probablement 26 l’an dernier. D’où l’ascension, irrégulière quoique presque à sens unique, de la «réserve pour distributions futures» sur laquelle tant de bonnes âmes sont en train de se pencher.

Il faut enfin relativiser la portée de ces chiffres, en les mettant en relation, pourquoi pas, avec les comptes de collectivités publiques ou d’institutions, l’AVS en particulier, au secours desquelles on voudrait voler par leur truchement. Au jeu des distributions cantonales par exemple, qui sont fonction de la population résidente, Genève ne devrait guère recevoir plus de 150 millions. Ce qui n’est certes pas rien, mais peu de choses en comparaison d’un budget avoisinant bientôt les 10 milliards. Idem pour l’AVS justement, dont les dépenses approchent les 46 milliards, et dont le résultat dit de répartition peine autant que les comptes genevois à trouver l’équilibre; l’injection de la totalité des bénéfices distribuables de la BNS ferait moins pour l’enjoliver que le point de TVA qui lui est affecté depuis 1999.

Gardons donc plutôt à l’esprit les propositions, moins farfelues qu’elles n’en ont l’air, revenant à faire profiter directement, à quelque occasion soigneusement choisie, l’ensemble de la population de cette manne seigneuriale gagnée, en dernière analyse, à la sueur de son front (pour les modalités, se référer à l’Administration fédérale des finances, passée maître dans le calcul des prébendes…).

Marian Stepczynski

