Hockey sur glace – Pat Emond: «D’ici à samedi, les batteries seront rechargées» Si ses joueurs ont dépensé beaucoup d’énergie jeudi pour égaliser dans la série, le coach des Servettiens se veut rassurant avant le troisième acte à Fribourg. Christian Maillard

Pat Emond a réussi à redonner une autre intensité à ses guerriers. Eric Lafargue

Pat Emond, on a retrouvé des guerriers dans votre équipe, le Ge/Servette qu’on aime voir, pas comme mardi à Fribourg. Cette fois-ci, les play-off ont enfin commencé pour vous?

Disons que mardi, on n’avait pas si mal joué, mais on avait mis l’intensité d’une rencontre de saison régulière. Jeudi, c’était une intensité de match de play-off, il y avait quelque chose en plus. J’avais demandé la veille que chacun monte son niveau d’un cran et c’est ce qu’on a fait. À l’exception du deuxième tiers où on a trop laissé jouer Gottéron, je suis satisfait de la réaction des joueurs.

‹‹C’est notre capitaine comme on l’aime, qui a amené beaucoup d’énergie et d’intensité sur la glace›› Patrick Emond, coach de Ge/Servette, à propos du retour de Noah Rod jeudi

L’apport de Noah Rod dans l’alignement a redonné des couleurs et de l’ADN à votre équipe. Vous aviez besoin de lui pour décoller, non?

Je suis en effet bien content de son retour. Il a eu l’effet d’un bon bol d’air frais pour tout le monde. Chacun était ravi de le revoir dans l’alignement et qu’il puisse jouer toute la partie malgré une longue absence. Sa première apparition sur la glace (ndlr: avec une bonne charge sur Christophe DiDomenico) a tout de suite donné le ton et tracé la voie pour toute l’équipe. C’est notre capitaine comme on l’aime, qui a amené beaucoup d’énergie et d’intensité sur la glace.

Après une telle débauche d’énergie justement, ne craignez-vous pas que vos hommes ressentent un contrecoup samedi à Fribourg?

C’est le choix depuis mardi des deux équipes de travailler fort de la première à la dernière minute, de dépenser beaucoup d’énergie, mais soyez certain que d’ici à samedi les batteries seront rechargées des deux côtés. On va de nouveau avoir un excellent match samedi à Fribourg.

