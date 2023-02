Football – Diba, l’homme qui a bousculé Bâle, est prêt À 19 ans, le jeune Sénégalais devrait être titulaire avec Servette contre Winterthour, ce dimanche à la Praille (16 h 30). Daniel Visentini

À 19 ans, Samba Lélé Diba n’a jusque-là grappillé que quelques minutes de jeu, outre ses quatre matches avec les M21 grenat. Avec la première équipe de Servette, deux apparitions en Coupe, en Super League, 18 minutes et des arrêts de jeu, c’est vrai. C’est vrai et cela a même été décisif dimanche passé à Bâle. C’est le jeune Sénégalais qui a bousculé Bâle en allant au contact de Fabian Frei à la 95e minute, pour pousser le Bâlois à la faute et obtenir le penalty de l’égalisation transformé par Bedia.

«L’entraîneur m’a dit de monter et d’aller jouer plus haut, pour disputer les ballons, sourit-il. Alors je suis monté. Après, je sens que le Bâlois touche la balle du bras. Dès que la VAR est entrée en scène, j’ai dit à Severin que c’était penalty.»

L’adaptation

Diba, c’est un jeune étranger sur lequel Servette mise. Il a quitté le Sénégal et le club d’ASAC Ndiambour l’été passé, pour sa première expérience en Europe. «C’était peut-être un peu compliqué au début, pour m’adapter, parce que je quittais la maison familiale pour la première fois, dit-il. Mais tout s’est bien passé finalement. Tout le monde à Servette a tout fait pour que je m’y sente bien, on m’a protégé.»

Intégré dans le contingent de la première équipe, il fait ses armes depuis plusieurs mois. Et avec quelques bouts de match seulement. Frustrant? «Non, c’est normal, je viens d’arriver, je suis jeune, je dois faire mon apprentissage, explique-t-il. Tout se construit progressivement et c’est très bien comme ça. Moi, mon rêve c’est de tout donner pour Servette, pour gagner la Coupe, pour rester le plus haut possible au classement.»

Prêt à jouer dimanche contre Winterthour, titulaire pour la première fois en championnat? «Bien sûr que je suis prêt, répond-il. Je suis là pour ça.» Alain Geiger sourit. L’entraîneur a appris à connaître ce jeune joueur.

Un jeune polyvalent

«Il est très polyvalent, comme le sont souvent les joueurs sénégalais, explique l’entraîneur. Il peut jouer derrière, mais c’est surtout un milieu qui peut prendre plusieurs postes dans ce secteur de jeu. Il a pris de la confiance, il est sur la bonne voie. Très intéressant pour moi.»

Surtout quand il faut composer au milieu sans Valls et Antunes, malades, et sans Douline, blessé.

