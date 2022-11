Un train du Léman Express arrivant en gare de Lancy-Bachet. LAURENT GUIRAUD

Genève, 20 novembre

Excellent papier dans la Julie d’il y a quelques jours (jeudi 17 novembre, sous le titre «Le projet des futures lignes de train doit être repensé»).

Le projet des dessertes de la Diamétrale Cherpines 2050 doit-il être repensé? Plutôt élargi à une dimension grandes lignes; l’enjeu réside en réalité dans la fixation des priorités.

Visons ici Genève-Lyon au niveau de Bâle-Strasbourg (plus rapide et plus fréquente). Inspirons-nous de la récente étude présentée dans l’article susmentionné et d’un rapport rédigé par les mêmes experts du bureau 6-t pour l’Office fédéral des transports en août 2021.

Relevons-y comme particulièrement importante la préconisation d’une réalisation de ligne nouvelle sur Annecy-Genève via Saint-Julien «pour répondre à la très forte demande émanant dans cette partie de la Haute-Savoie» (p. 175 du document de 2021). Plus loin (en page 186), on trouve les axes qui méritent de voir leur efficacité renforcée, dont Lyon à relier, recommandons-nous (en sus du Bugey), par Chambéry et Annecy-Genève précitée avant de poursuivre vers Zurich et Munich.

La Commission Transports ferroviaires du Forum du Grand Genève a relevé l’importance majeure de la ligne à grande vitesse (LGV) Transalpine Lyon-Turin pour notre région en page 44 dans leur rapport de juin 2021.

Les analyses fondant l’élaboration de la stratégie ferroviaire genevoise 2050 indiquent déjà quelle direction suivre: commencer par la réalisation des sections Aéroport-Nations-Cornavin et Cornavin-Pont Rouge-Cherpines du projet de loi PL-13176 à prolonger nécessairement vers Saint-Julien. Place aux travaux parlementaires.

Philippe Ruchet

