Balkans – Serbie et Kosovo renouent le dialogue sous patronage européen Le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti ont entamé ce vendredi une série de rencontres en présence d’Emmanuel Macron et Angela Merkel afin de trouver une solution à leur conflit territorial.

Le président français Emmanuel Macron (à droite) s’est entretenu ce vendredi avec les dirigeants de la Serbie et du Kosovo lors d’une visioconférence. AFP

La Serbie et le Kosovo ont renoué vendredi sous patronage européen un dialogue interrompu depuis près de 18 mois sur leurs profonds différends lors d’une première rencontre virtuelle de leurs dirigeants, qui sera suivie d’autres dans les jours prochains pour tenter de résoudre l’un des conflits territoriaux les plus épineux d’Europe.

Le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti se sont entretenus à distance, en présence d’Angela Merkel, Emmanuel Macron et des représentants de l’UE. Le président kosovar, Hashim Thaçi, est empêché par sa mise en accusation pour crimes de guerre pendant la guerre de la fin des années 1990.

Depuis la proclamation de son indépendance en 2008, le Kosovo a été reconnu par plus de 100 pays membres des Nations Unies et 22 États sur 27 au sein de l’UE, qui est donc désunie sur la question. L'Union européenne était représentée à la réunion de vendredi matin par son haut-représentant pour les Affaires étrangères Josep Borell et par le représentant spécial pour les Balkans occidentaux Miroslav Lajcak.

Obstacle de taille

Un obstacle de taille demeure pour le Kosovo: Belgrade refuse toujours de reconnaître l’indépendance de son ancienne province méridionale après la guerre sanglante de la fin des années 1990.

Et sans l’aval de la Serbie, dont la position est suivie par la Russie et la Chine, impossible pour le Kosovo d’espérer une reconnaissance formelle des Nations Unies.

Lors de cette première réunion, il a été «obtenu que le président serbe Aleksandar Vucic et le Premier ministre kosovar Avdullah Hoti reprennent ce dialogue de normalisation à Bruxelles dimanche en visioconférence puis jeudi en présentiel à Bruxelles», a déclaré la présidence française, ajoutant qu’il planait «sur l’issue de ce dialogue des perspectives très difficiles, mais (qu')il y a un engagement de tous à procéder étape par étape».

Avant la réunion, dans un discours mardi à la Nation, le président serbe a prévenu qu’il s’attendait à ce qu’on ne lui fasse «aucun cadeau» dans ce sommet. «Ce qui nous attend, c’est un été et un automne difficiles lorsqu’il est question du Kosovo», a-t-il assuré, alors que la Serbie compte sur les avancées de cet épineux dossier pour soutenir des démarches d’intégration à l’UE.

«Leadership européen»

L’Europe reprend la main sur ce dossier alors que Washington veut aussi jouer les médiateurs dans ce dossier. «Il a été acté aujourd’hui que le leadership est européen», a estimé la présidence française.

«La question c’est d’affirmer que cette région d’Europe a vocation à l’intégration, la paix, la stabilité, à une très grande proximité avec l’UE. Il y a dans cette affaire un test de leadership européen», selon elle, alors, qu’outre les tentatives américaines, la zone est l’objet d’interventions de multiples acteurs extra-européens (investissements chinois, activisme religieux musulman turc ou du Golfe, influence russe)

Les États-Unis, qui avaient été un des principaux acteurs de l’opération de l’Otan contre les Serbes en 1999, avaient souhaité organiser un sommet Serbie-Kosovo à la Maison Blanche le 27 juin. Mais la mise en accusation d’Hashim Thaçi pour crimes de guerre pendant le conflit avec la Serbie par les procureurs du tribunal spécial de la Haye au même moment avait entraîné son report sine die. Hashim Thaçi avait même rebroussé chemin alors qu’il était déjà en route pour les États-Unis.

Le président kosovar a déclaré qu’il démissionnerait «immédiatement» si les accusations du Tribunal spécial pour le Kosovo étaient confirmées par une inculpation formelle. Il doit se rendre à la Haye lundi pour être entendu.

La justice internationale l’accuse, ainsi que son allié politique Kadri Veseli et d’autres personnes, d’être «responsables de près de 100 meurtres», de disparitions forcées, de persécutions et de tortures de Serbes, de Roms et d’Albanais du Kosovo.

En attendant, c’est donc son Premier ministre qui doit participer à ces événements.

Dernier conflit en ex-Yougoslavie, la guerre du Kosovo entre forces serbes et guérilla indépendantiste kosovare albanaise a fait plus de 13’000 morts, des Albanais pour la plupart. Elle s’est terminée quand une campagne occidentale de bombardements a contraint les forces serbes à se retirer.

( AFP/NXP )