Championnat de Suisse de football – Devoirs et ambitions du Servette de René Weiler La nouvelle saison de Super League commence à Grasshopper ce samedi (18 h) pour les Grenat et leur nouvel entraîneur. Daniel Visentini

Durant les entraînements, René Weiler insiste pour asseoir ses idées: plus de verticalité dans le jeu, par exemple. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Un sourire chasse l’autre. Depuis cinq ans, c’était celui d’Alain Geiger, bienveillant, qui enveloppait tout un groupe. Si les Grenat sont vice-champions et en lice dans les qualifications pour la Ligue des champions, dès mardi soir au Stade de Genève contre Genk, c’est au Valaisan qu’ils le doivent et il ne faut pas l’oublier. Servette est donc ce club qui a souhaité se séparer d’un entraîneur à succès et si le sourire de René Weiler embrasse pareillement le moment, le nouveau boss servettien sait que la barre a été placée très haut.