L’éditorial - Devoir de mémoire

La Ville de Genève ouvre un débat sur un sujet sensible: que faire de notre héritage colonial? Il s’agit de se questionner sur ces figures historiques ayant contribué au rayonnement de Genève mais dont on sait, ou découvre, qu’elles ont aussi participé, aux siècles derniers, à l’expansion de thèses racialistes et à l’entreprise esclavagiste. D’illustres noms révèlent ainsi une autre facette de leur passé.

Célébration mémorielle dans l’espace public Genève s’empare de son héritage colonial Des historiens viennent de rendre un travail remarquable sur le sujet: ils ont dressé un inventaire détaillé de ces symboles qui s’affichent dans l’espace public. Bustes, statues, noms de rue, monuments, parcs, nombreux sont les sites, dans notre ville, pouvant prêter le flanc à ce débat. Ce travail se veut sans jugement, dépassionné. Et pour cause: ce ne sont pas les faits historiques qui sont questionnés mais leur célébration dans l’espace public. La Ville n’a pas encore tranché sur les réponses qu’elle entend apporter. Elle veut avancer lentement sur cette affaire.

On comprend cette prudence. Le sujet, comme l’a été celui sur la féminisation des noms de rue, est explosif. Questionnez l’histoire que l’on veut mettre en avant dans la ville au XXIe siècle, osez imaginer une autre célébration mémorielle que celle conçue dans un autre contexte historique (les bustes de l’Université par exemple), qu’aussitôt certains crieront à la cancel culture et aux méfaits du «wokisme». Ainsi va ce monde: travailler sur la justice mémorielle, c’est s’exposer immédiatement à l’instrumentalisation des courants ultraconservateurs.

Que les effrayés se rassurent, il y a peu de risques, de chances, c’est selon, que Genève déboulonne des statues. Mais il sera intéressant de voir quelle réponse notre ville, qui s’est construite sur les droits humains et l’internationalisme, donnera à ces questionnements.

