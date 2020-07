Défi de la semaine – Devenir une pro de Fortnite Chaque semaine durant l’été, l’un-e de nos journalistes relève un défi de société, durant sept jours. Lorraine Fasler

Le défi de la semaineÀ 26 ans, je suis la benjamine de la «Tribune de Genève». J’ai grandi avec internet et je peux passer des heures sur les réseaux sociaux et Netflix, comme la très grande majorité de ma génération. Mais en dehors du travail, ma semaine est surtout rythmée par une séance de sport et mon cours de poterie. Les jeux vidéo n’ont, eux, jamais fait partie de mon quotidien. Si ce n’est un vague souvenir de Mario Kart sur la GameCube qui remonte à mes 12 ans. Donnez-moi une manette et je suis désœuvrée. Le ton est donné.

Au moment de chercher des défis à relever durant l’été, il n’en fallait pas plus pour donner l’idée à mes collègues de la rubrique web de me confier ce challenge: jouer deux heures par jour pendant une semaine au jeu vidéo phénomène Fortnite. Cela ne vous dit rien ou presque? J’étais dans votre cas. Ce jeu se résumait pour moi à tuer plein de gens. Après un branchement réussi d’une PlayStation 4 prêtée, ma première partie m’attend. Mais avant, je me renseigne.

Le jeu vidéo en ligne est aussi disponible sur X Box, Switch, PC, Mac et smartphone. Il se décline en deux modes: le premier, «Fortnite Save the world», mise tout sur la coopération et inclut jusqu’à quatre joueurs. L’objectif? Combattre des zombies et construire des fortifications pour se protéger. Le second, baptisé, «Fortnite Battle Royale», est basé sur la compétition. Parachutés sur des îles, 100 joueurs se battent dans un espace dont la superficie se réduit de plus en plus. L’objectif? Être le dernier survivant. C’est cette version qui connaît un énorme succès depuis son lancement en 2017 et que je m’apprête à tester.

Le jeu compte aujourd’hui plus de 350 millions d’utilisateurs. À mon tour d’en faire partie. Mes amis envient mon défi, alors que je nage dans l’inconnu. Ma propre mère est plus au fait que moi: «Durant le confinement, un ange bleu a fait son apparition dans le jeu, afin de permettre aux enfants qui y jouent de signaler des violences, hors des radars des parents, potentiellement maltraitants», me dit-elle. À moi de découvrir tout le reste et de partager quotidiennement mon expérience sur le compte Instagram de la «Tribune de Genève».

Ne nous mentons pas, les débuts sont chaotiques. Je ne comprends rien au menu du jeu: «pass de combat», «défi de la carte», «carte à remplir», «parapluie perso», «défi de style». Rien ne m’est familier. J’appuie sur «jouer» et on verra.

Comme les 99 autres joueurs qui jouent réellement simultanément à travers le monde, je suis transportée dans un bus volant qui me rappelle celui du dessin animé de mon enfance, «Le Bus magique». Je suis ensuite parachutée, littéralement, dans le jeu. Je saute, pose un pied sur une des îles et découvre Fortnite. Moi qui m’attendais à un univers sombre, je m’immerge avec surprise dans un monde au graphisme très cartoonesque. Je trouve rapidement des armes et munitions, mais il me faudra deux jours pour réussir à toucher un concurrent sans paniquer, fuir ou me louper dix fois.

Quant aux constructions qui servent à se protéger lors de combats et à se déplacer, je ne les maîtrise toujours pas après une semaine.

Surprise aussi du look de mon avatar. Comme toute ancienne fan des Sims, je me réjouissais de créer une combattante qui me ressemble physiquement avec des tenues sympas. J’ai rapidement déchanté en comprenant qu’un nouveau personnage m’était imposé à chaque partie et que pour changer de genre ou d’apparence (de «skin»), il faudrait payer avec des V-Bucks, la monnaie virtuelle créée par Epic Games. Mais derrière, de l’argent bien réel est dépensé. Le joueur peut aussi acheter des danses («emote»), des pioches ou des planeurs.

De 10 à 100 francs par mois

«L’énorme succès du jeu est en grande partie dû à sa gratuité, mais il fait partie des jeux qui ont intégré des achats en option avec un marketing agressif. Des parents en manque d’idées de cadeau pour leur ado voient dans le fait de donner 10 ou 15 francs par mois pour Fortnite une facilité. D’autres joueurs dépensent de l’argent en cachette», explique Nadir Laguerre, ex-joueur professionnel et manager du Servette Geneva eSports. Durant un des camps d’e-sports réunissant des gameurs entre 12 et 17 ans que Nadir Laguerre organisait, les jeunes lui ont confié dépenser en moyenne 1000 francs par an dans des «skins».

Fortnite, c’est aussi un vocabulaire qui rassemble une communauté. Si la terminologie est acquise après quatorze heures de jeu, la technique reste à améliorer. Ma dernière partie se soldera tout de même par une victoire en duo! Le défi m’a eu, un pincement me gagne au moment de déposer la manette.