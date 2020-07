Série d’été (2/6) Cours insolites – Devenir maître de son bonheur, cela s’apprend Dès septembre, le centre So Happy, à Genève, proposera des cours collectifs pour apprendre à être heureux. Andrea Machalova

Sophie d'Hooghe,

coach de vie à "So Happy". FRANK MENTHA

«Parfois, on a tout pour être heureux, une superbe maison, un super job, un super conjoint, et pourtant on n’arrive pas à profiter pleinement de la vie», pointe Sophie d’Hooge, fondatrice du centre So Happy à Genève.