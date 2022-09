Sortie en famille – Devenez un acteur de la biodiversité Conte interactif et musical, «Un monde sans fleur!» est proposé ce dimanche 11 septembre au Jardin botanique. Son titre peut être trompeur… Xavier Lafargue

Qu’arrive-t-il quand la nature se dispute? Quand insectes, animaux et végétaux n’arrivent plus à s’entendre? Eh bien, c’est la pagaille! Le fragile équilibre disparaît et le néant guette. Cette catastrophe se joue actuellement aux Conservatoire et Jardin botanique de Genève (CJBG) au travers d’un conte musical et interactif, «Un monde sans fleur!» Rassurez-vous, tout peut finir par s’arranger. Mais c’est vous, public, qui devrez entrer en scène.