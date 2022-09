Des chargés de communication rôdent autour du Palais de justice lors d’un procès. Intrigante, la pratique est désormais bien là, importée des pays anglo-saxons. Les procès Steinmetz, la querelle acharnée entre le marchand d’art Yves Bouvier et l’oligarque Dmitri Rybolovlev ou encore l’enquête ouverte (puis classée) contre le roi d’Espagne ont vu déferler ces professionnels des relations publiques dans les affaires judiciaires pour tenter de sauvegarder la réputation de personnalités fortunées. Auprès de qui? Des journalistes, avec l’espoir de façonner l’opinion publique.

Cette nouvelle tendance à diffuser un slogan payé par un accusé provoque un léger malaise. Elle ne correspond pas à l’image idéale qu’on a de la justice, un champ censé être imperméable à la marchandisation. Aussi, quand le suspect fortuné se présente à son procès entouré de professionnels de la communication, la partie peut sembler biaisée. Ne l’est-elle pas dès l’instant où les uns s’offrent des armées d’avocats prestigieux quand les autres doivent recourir à un défenseur commis d’office?

«Il n’aura échappé à personne que les journalistes sont toujours moins nombreux face à des effectifs de communicants qui ne cessent d’augmenter.»

Dans ce jeu d’influence destiné à emporter la conviction de l’opinion publique – quitte à édulcorer les faits, en sélectionner certains et en oublier d’autres –, le professionnalisme des journalistes devient plus que jamais essentiel. Mais il n’aura échappé à personne que ces derniers sont toujours moins nombreux face à des effectifs de communicants qui ne cessent d’augmenter.



Mais, à vrai dire, les stratégies de communication se déportent désormais massivement sur les réseaux sociaux, où vérification des faits et contrôle sont de vains mots. C’est donc là que la désinformation à large échelle se joue désormais. Le récent scandale français des vrai-faux journalistes payés pour produire des contenus mensongers dopés sur les moteurs de recherche laisse entrevoir le pire en matière de manipulation de l’opinion.

