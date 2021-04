Insolite – Devant Cornavin, ces vélos forcés à apprendre le coup de pédale à la lune Une main en colère a retourné durant la nuit les cycles cadenassés au mobilier urbain. Thierry Mertenat

Genève, le 16 avril 2021. Devant la gare Cornavin, une main en colère contre le parcage sauvage des deux-roues. Magali Girardin

Le dernier recensement dans le secteur de la gare centrale remonte à janvier de l’année dernière. On y avait alors relevé l’attachement fusionnel du vélo au mobilier urbain. Un vélo? Non, des milliers, accrochés jour et nuit à tout ce qui, dans le périmètre élargi de Cornavin, sert de point fixe au cadenassage.

Barrières, mains courantes, mâts de signalisation ou d’éclairage: tous assaillis, sans l’avoir cherché, par des deux-roues peu portés sur les distances interpersonnelles. Collés-serrés les uns aux autres, chaque mètre linéaire de tube en acier, de garde-corps, d’appendices exploitables étant pris d’assaut.