Brigue (VS) – Deuxième tour pour l’élection du président Le 29 novembre, le libéral-radical Mathias Bellwald affrontera le démocrate-chrétien Patrick Amoos pour obtenir la présidence de la commune de Brigue (VS).

Quatre candidats étaient en lice dimanche pour reprendre la tête de la commune de Brigue (VS). Keystone

Il y aura un deuxième tour à Brigue pour l’élection du président de la commune. Le démocrate-chrétien Patrick Amoos a fait savoir mardi qu’il restait dans la course. Le 29 novembre, il affrontera le libéral-radical Mathias Bellwald qui disposait dimanche lors du premier tour d’une avance confortable.

«Je remercie toutes les électrices et tous les électeurs de Brigue, Glis, Gamsen et Brigerbad qui m’ont donné leur voix et leur confiance», écrit sur Facebook celui qui fait partie du conseil communal de Brigue-Glis depuis 14 ans. Et le démocrate-chrétien d’ajouter qu’il leur est déjà reconnaissant de leur soutien au 2e tour.

«Une perte d’argent»

Quatre candidats étaient en lice dimanche pour succéder à l’indépendant Louis Ursprung. Le libéral-radical Mathias Bellwald a obtenu 2173 voix. Suivent le démocrate-chrétien Patrick Amoos qui a récolté 1422 voix et l’UDC Michael Graber avec 1007 voix. Daniel Studer (PDC) ferme la marche avec 994 voix.

Si aucun des candidats n’a atteint la majorité absolue, l’avance de Mathias Bellwald a poussé Daniel Studer et Michael Graber à jeter l’éponge dans la foulée des résultats. Ce dernier indiquant au «Walliser Bote» qu’avec un résultat aussi clair en faveur du libéral-radical, «le peuple a déjà tranché» et qu’un deuxième tour serait «une perte d’argent, de temps et d’énergie».

Tacite dans les autres villes

Dans les villes du Valais romand, l’élection a été tacite. Les présidents sortants de Sion, Monthey, Martigny et Sierre ont été reconduits et à Saint-Maurice, le PDC succède au PLR.

A Naters, le sortant UDC Franz Ruppen a été le mieux élu et conserve la présidence. Le PDC du Haut se tient toutefois en embuscade au cas où le conseiller national serait élu au Conseil d’État au printemps prochain.

ATS/NXP