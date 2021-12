Accident – Deuxième collision de la journée entre un tram et une voiture sur la ligne 12 Après l’accident survenu en début de matinée, un second s’est produit vers midi, toujours dans la région des Trois-Chêne. Antoine Grosjean

Pour la deuxième fois de la journée, un accident entre un tram et une voiture a eu lieu sur la ligne 12-17 dans la région des Trois-Chêne. Selon le porte-parole des Transports publics genevois (TPG), François Mutter, la collision s’est produite vers 12 h 25, entre l’arrêt de la place Favre, à Chêne-Bourg, et celui de Grange-Falquet, à Chêne-Bougeries. Ce matin, à 7 h 45, un accident similaire a eu lieu tout près de là, vers l’arrêt Grangettes.

De même que cela a été le cas ce matin pendant une heure et demie, la circulation des trams 12 et 17 a été interrompue entre Rive et Moillesulaz, et des navettes de remplacement ont été mises en place, mais elle a rapidement pu être rétablie, vers 13 h 15. La ligne de bus 25 a également été affectée par ces perturbations, car ce sont les bus qui lui sont affectés qui ont été utilisés comme navettes de substitution des trams.

Les circonstances de l’accident ne sont pas encore établies, mais il n’a pas fait de blessé.

Développement suit.

