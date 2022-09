Rade de Genève – Deux voyageurs de Sibérie font escale à Baby-Plage Des bécasseaux sanderling, de petits échassiers, font une pause dans leur migration. Peu farouches, ils font des allers-retours sur le sable pour trouver à manger. Aurélie Toninato

Les deux bécasseaux sont arrivés il y a quelques jours. Ils sont peu farouches mais attention à ne pas les déranger gratuitement. ETAT DE GENEVE

Depuis trois jours, deux drôles d’oiseaux arpentent le sable de Baby-Plage. Sans cesse en mouvement, picorant frénétiquement, ils ratissent le lieu d’un bord à l’autre, toute la journée. Ces hyperactifs sont des bécasseaux sanderling. S’il est assez fréquent qu’ils traversent le ciel genevois durant leur migration, il est en revanche plus rare qu’ils fassent halte chez nous. «Ça faisait un moment que je n’en avais pas vu», confie Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune. Et d’expliquer que les deux échassiers sont des juvéniles – soit des «adolescents» –, «ils ont dû naître ce printemps, probablement en Sibérie. Ils sont capables de voler sur de très longues distances sans s’arrêter mais ils font quelques haltes pour se nourrir et parfois se posent parce qu’ils se retrouvent face à un orage.»

Jeunes peu farouches

Ces bécasseaux font partie du groupe des limicoles, des oiseaux rattachés aux zones humides. Cette espèce niche en général au nord de l’Arctique, vers l’Alaska, le Groenland et la Sibérie. Lorsque la toundra se refroidit, les parents s’en vont, direction les bords de l’Atlantique. Une fois que les jeunes ont assez de force, ils s’envolent à leur tour.

1 / 5 Le plumage du bécasseau sanderling change selon son âge et les saisons. Ici, un juvénile sur le sable de Baby-Plage. ETAT DE GENEVE

«Durant ce premier vol migratoire, ils sont spécialement peu farouches, poursuit Gottlieb Dändliker. J’étais allongé dans le sable de Baby-Plage pour les prendre en photo et ils sont venus tout près, ils ont dû se dire que j’étais un phoque! On peut donc les observer facilement, sans avoir besoin de se cacher, mais attention à ne pas déranger gratuitement ces oiseaux sauvages pour autant. Ils deviendront méfiants plus tard, par mimétisme, une fois qu’ils auront rejoint leurs congénères sur les plages de l’Atlantique.»

Si les deux juvéniles ont choisi de faire halte à Baby-Plage, c’est pour son sable. «Le lac est très bétonné, il y a peu d’endroits avec du sable. Or, c’est là que le bécasseau sanderling – de sand, le sable – trouve sa nourriture. Baby-Plage, renforcée par la lagune renaturée voisine, fait office de morceau de nature sauvage en pleine ville.» Sur les plages de l’Atlantique, l’oiseau court après les vagues qui se retirent pour picorer les crustacés. Au bord du Léman, sans houle, il change sa technique: «Il parcourt la plage d’un bout à l’autre, et recommence ça toute la journée!» Son menu se compose de petits invertébrés, larves d’insectes, crustacés et de restes de nourriture.

Un doigt en moins

Son comportement d’arpenteur de plage toujours en mouvement et affairé est le meilleur moyen de le reconnaître pour les non-initiés car son plumage varie entre les jeunes et les adultes, et selon les saisons. «Le sanderling a une particularité qui le distingue de ses congénères mais elle est difficile à voir: les bécasseaux ont un quatrième doigt à l’arrière de la patte; le sanderling ne l’a plus. Comme c’est une espèce qui court beaucoup, et que ce doigt devait gêner ce mouvement, l’évolution l’a probablement fait disparaître.»

Les deux bécasseaux sanderling sont présents depuis le début de la semaine mais ils peuvent reprendre leur route à tout moment.



