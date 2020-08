Tensions raciales – Deux visions de l’Amérique s’entrechoquent à Washington Alors que Donald Trump a promis l’anarchie s’il n’est pas réélu, des milliers de manifestants ont réclamé la justice pour les victimes de bavures policières. Jean-Cosme Delaloye Birmingham, Alabama

Des milliers de personnes se sont réunies vendredi à Washington pour célébrer le 57e anniversaire de l’iconique discours «I have a Dream» de Martin Luther King Jr. Olivier DOULIERY / POOL / AFP

«Pas de justice! Pas de paix!» Sur les marches du Lincoln Memorial, le monument où Martin Luther King Jr avait prononcé son célèbre discours «I have a Dream» (J’ai un rêve) le 28 août 1963, le révérend noir Al Sharpton a entonné un cri de ralliement qui a résonné ces derniers mois dans les rues américaines. Il a été repris par des milliers de manifestants présents vendredi à Washington pour célébrer le 57e anniversaire de l’allocution qui a changé le destin de l’Amérique et pour réclamer une égalité de traitement entre Noirs et Blancs.