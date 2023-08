L’an dernier, Zoé Claessens a manqué l’or mondial pour un centième. Autant dire que sa médaille d’argent a encore plus de valeur, vu les circonstances. Cette année, sa structure privée lui apportera davantage de force et de certitudes. «Je me rends à Glasgow pour faire de mon mieux et performer à l’instant T, assure-t-elle. Dans ma tête, j’aimerais bien gagner. Mais je sais que je ne dois pas me mettre trop de pression et me concentrer sur moi et pas trop sur les autres.»



Pour se donner un maximum de chances, la double championne d’Europe suit un programme strict concocté par son entraîneur Liam Phillips. «C’est le meilleur moyen pour engranger un maximum d’assurance en compétition, estime Zoé Claessens. Je ne peux rien me reprocher. Me retrouver avec un entraîneur de pointe et un coéquipier champion olympique est une expérience très profitable.»



Rien n’est négligé dans son emploi du temps. Des séances de trois heures sur la piste. Des passages par la salle de musculation. Le repos: elle dort neuf heures par nuit. La nourriture: elle suit à la lettre les conseils d’une nutritionniste. «En saison, il faut éviter le surentraînement et garder ses forces pour les compétitions. Se reposer est pour moi plus difficile que de m’entraîner. Mon coach planifie tout longtemps à l’avance. Je sais combien de départs je dois faire, le nombre de minutes de récupération. Idem pour la musculation.»

À ce titre, la pilote de Villars-sous-Yens travaille dur en salle pour acquérir de la force. «La puissance dans les jambes est primordiale, notamment aux départs, où l’on passe de 0 à 50, voire 60 km/h. L’an passé, quand j’étais encore étudiante, je devais faire de gros blocs de force. Le lendemain matin, j’étais K.-O. au gymnase.»