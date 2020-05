Justice – Deux transsexuels condamnés pour s’être prostitués malgré l’interdiction Les deux travailleurs du sexe ont récidivé après une première arrestation. Ils sont expulsés de Suisse. Luca Di Stefano

L’entrée du palais de justice à Genève. PHOTO: Laurent Guiraud.

Pour la justice, ils sont des hommes dont les prénoms masculins sont inscrits dans leurs passeports. Mais la première à devoir répondre aux questions du juge porte une longue crinière noire et se présente sous son pseudonyme féminin. La seconde a ajouté un a à son prénom. L’une et l’autre ont suivi le même parcours, du Brésil à Genève, dans ce corps qui n’est pas le leur. L’une et l’autre, derrière leur masque de protection, disent en substance les mêmes mots à la barre: «Je demande pardon. Mais je n’avais plus d’argent, je devais travailler.»