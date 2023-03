Accident ferroviaire en Suisse – Deux déraillements de train séparés font plusieurs blessés La police cantonale bernoise a confirmé que deux interventions étaient en cours dans la commune de Lüscherz ainsi qu’à Büren zum Hof. DÉVELOPPEMENT SUIT

La partie arrière du convoi a déraillé, et les wagons concernés sont tombés sur le flanc (photo symbolique). KEYSTONE/Peter Klaunzer

Le déraillement d’un train régional à Lüscherz (BE), près de Bienne, a fait plusieurs blessés. Les secours sont sur place, indique vendredi la police cantonale bernoise.

L’accident s’est produit vers 16h30, sur la ligne Bienne-Täuffelen-Anet (en direction de Bienne) exploitée par la compagnie Aare Seeland mobil (Asm), a précisé un porte-parole de la police à Keystone-ATS.

La partie arrière du convoi a déraillé, et les wagons concernés sont tombés sur le flanc. Le tronçon a été bouclé. Les pompiers ainsi qu’une ambulance sont intervenus. Sur leur site, les CFF ont indiqué que le tronçon concerné avait été interrompu en raison des intempéries.

Un train régional de la compagnie RBS a déraillé vendredi près de la gare de Büren zum Hof (BE), sur la commune de Fraubrunnen. Plusieurs personnes ont été blessées, indique la police cantonale. C’est le deuxième déraillement avec blessés de la journée dans le canton.

Les vents tempétueux sont probablement à l’origine du déraillement, indique la compagnie RBS (Regionalverkehr Berne-Soleure) .

L’accident est survenu peu avant 17h00. Une partie du convoi s’est renversée, et d’autres trains sur le tronçon entre Jegenstorf (BE) et Soleure ont dû être arrêtés. Les secouristes étaient sur place en début de soirée.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.