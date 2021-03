Guerre en Syrie – Deux théâtres vaudois renoncent à une pièce «pro-Assad» Dénoncée par des opposants syriens, «Les chutes d’Alep» est déprogrammée après les propos de sa metteuse en scène. Sylvain Besson

Barrage de bus érigé contre les snipers du gouvernement dans la partie rebelle d’Alep, en 2015. Karam al-Masri/AFP

Rideau pour «Les chutes d’Alep». La pièce, dont la création a été soutenue à hauteur de 90’000 francs par le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne, ne sera pas jouée par les théâtres vaudois qui l’avaient programmée ce printemps. Dans un communiqué diffusé mardi, l’Oriental à Vevey et le Théâtre Benno Besson à Yverdon annoncent qu’ils ont «décidé d’annuler les représentations du spectacle», et ce «d’un commun accord» avec sa metteuse en scène, Myriam Demierre. Une décision justifiée par le coronavirus – en Suisse, les spectacles théâtraux restent interdits aux adultes – mais surtout par les opinions de Myriam Demierre sur le conflit syrien.