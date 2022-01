Asie centrale – Deux Tadjiks tués lors d’affrontements avec le Kirghizstan Le Tadjikistan a affirmé vendredi que deux de ses ressortissants avaient été tués dans la nuit lors de heurts à la frontière contestée avec le Kirghizstan.

Un membre des forces spéciales kirghizes à la frontière avec le Tadjikistan. AFP

Deux Tadjiks ont été tués et dix ont été blessés lors d’affrontements avec le Kirghizstan dans la nuit à la frontière contestée avec le Kirghizstan où un cessez-le-feu a été décrété, ont affirmé vendredi les autorités du Tadjikistan.

«Dans le cadre du conflit frontalier, 10 personnes ont été blessées du côté tadjik, six militaires et quatre civils» et «deux citoyens de la République du Tadjikistan» ont été tués, a déclaré le Comité de sécurité nationale du Tadjikistan dans un communiqué.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.