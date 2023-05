VTT – Deux Suissesses sur le podium de la première course de la saison Alessandra Keller et Sina Frei ont terminé 2e et 3e du short-track de Nove Mesto. Chez les hommes, Flückiger et Schurter ont fini au pied du podium.

Alessandra Keller n’a pas réussi à remporter la première course de la saison (Photo d’archive). AFP

La première épreuve de la Coupe du monde 2023 a eu lieu vendredi à Nove Mesto, en République tchèque. Les dames ont ouvert le bal avec un short-track où les Suissesses ont brillé: Alessandra Keller a pris la deuxième place et Sina Frei la troisième.

Sur une piste détrempée, la Nidwaldienne de 27 ans, gagnante de la Coupe du monde en 2022, a tout tenté dans le neuvième et dernier tour pour s’échapper, prenant même le dernier virage en tête. Mais l’Autrichienne Laura Stigger, en puissance, l’a passée au sprint, dans les cents derniers mètres. Plus discrète pendant la course, la Zurichoise de 25 ans a passé la ligne en troisième position. Plus loin, on trouve Jolanda Neff neuvième, Linda Indergand 11e, Nicole Koller 12e, Steffi Häberlin 14e et Ramona Forchini 21e

Pidcock trop fort pour les Suisses

Chez les hommes, les vététistes helvétiques n'ont eux pas aussi bien entamé la saison de Coupe du monde. La victoire en short-track est revenue à Thomas Pidcock. Les Suisses ont dû se contenter des places d'honneur, avec les 4e et 5e rangs du Bernois Mathias Flückiger et du Grison Nino Schurter, à deux secondes du lauréat du jour.

Dans une course où les athlètes sont restés au coude à coude durant la majeure partie de l'épreuve, la différence s'est faite durant le dernier tour. A ce petit jeu, c'est le champion olympique de la discipline qui s'est montré à son avantage. Pidcock, qui a décidé l'après-midi même de concourir, a accéléré et ni l'Australien Samuel Gaze ni l'Allemand Luca Schwarzbauer n'ont réussi à revenir sur le Britannique.

Outre Flückiger et Schurter, un troisième Suisse s'est classé dans le top 10: le Tessinois Lars Forster a fini 10e (+7''). le Grison Vital Albin (+8'') se classe 14e, le Lucernois Marcel Guerrini (+10'') 17e, l’Argovien Joel Roth 31e (+20'') et le Zurichois Andri Frischknecht 32e (+24''). Le Saint-Gallois Thomas Litscher a lui clôturé la marche (39e à 1'41).

YDE/PAC

