Européens en salle d’athlétisme – Deux Suissesses plus vite, plus haut et en or La Tessinoise Ajla Del Ponte (7’’03 sur 60 m) et la Zurichoise Angelica Moser (4,75 m à la perche) se sont surpassées pour enlever le titre à Torun. Pascal Bornand

Ajla Del Ponte peut être fière de sa performance. Elle a assumé son rôle de favorite et lancé brillamment sa saison olympique. Getty Images

La délégation suisse s’était rendue en conquérante à Torun. Grâce à Ajla Del Ponte, irrésistible en finale du 60 m, et à Angelica Moser, au sommet de son art au saut à la perche, elle a conquis deux superbes médailles d’or lors des Championnats d’Europe en salle. Un butin que Simon Ehammer, l’heptathlonien appenzellois, aurait pu enrichir s’il n’avait pas fait chou blanc à la perche. Mais à 21 ans, le jeune Hercule incarne lui aussi l’avenir doré d’un athlétisme national en pleine bourre.

Une chute, un bon signe

Sur zoom, elle prépare un Master sur la poésie italienne du XVIe siècle. Mais quand elle met le turbo, il n’y a plus rien de virtuel ou de suranné. Étudiante en lettres à l’UNIL, Ajla Del Ponte (24 ans) met alors le turbo. Et avec la confiance qu’elle a accumulée depuis une année en faisant la nique au Covid, plus rien ne l’arrête. Pas même une chute à l’échauffement, alors qu’elle travaillait encore ses départs, la clé du succès sur 60 m. «C’était un bon signe», dira-t-elle, en sanglot et en joie, après sa course cristalline, ponctuée par un temps canon et un record de Suisse (7’’03) qu’elle partage désormais avec Mujinga Kambundji.