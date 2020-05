Logement – Deux Suisses sur trois vivent dans une location De moins en moins de résidents helvétiques sont propriétaires d’une maison, selon les statistiques d’Eurostat.

Plus de 63% des Suisses vivaient en location en 2017. KEYSTONE

La Suisse est un peuple de locataires. Les statistiques européennes d’Eurostat le confirment: seules l’Espagne et la Lettonie comptent davantage de locataires que la Suisse (63,2%), proportionnellement à leur population.

Un Suisse sur cinq (22,6%) vit dans une maison individuelle et un sur dix (10,8%) dans une maison mitoyenne, selon les données 2017. Et la tendance est à la baisse: deux ans plus tôt, les propriétaires étaient un peu plus nombreux, avec un point de pourcentage en plus dans chaque catégorie.

Si l’on prend les maisons individuelles comme référence, seuls trois pays en comptent moins que la Suisse: Malte (5,3%), l’Espagne (12,3%) et les Pays-Bas (17%). En revanche, ces pays comptent davantage de propriétaires de leurs propres logements que la Suisse.

C’est en Europe de l'Est que vivre dans une maison individuelle est le plus courant: 74,3% en Macédoine du Nord, 70,7% en Croatie et 65,2% en Slovénie. En Roumanie, Hongrie et Serbie également, plus de 60% de la population bénéficie de ce privilège.

De leur côté, les Irlandais sont les moins susceptibles de vivre dans un appartement (8,3%), suivis des Macédoniens du Nord (13,9%) et des Britanniques (14,7%).

( NXP, ATS )