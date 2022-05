Lettre du jour – Deux-roues motorisés malmenés Opinion Courrier des lecteurs

LUCIEN FORTUNATI

Genève, le 20 mai

La Commission des transports du Conseil des États n’a rien trouvé de mieux que de traiter les piétons de handicapés qu’il faut assister pour ne pas avoir d’accident avec les deux-roues motorisés stationnés sur les trottoirs, suite à la requête, malheureusement banalisée, de M. Christian Lüscher.

Quelle belle excuse, sachant qu’il n’y a jamais eu d’accident à leur encontre. Il est bien plus sulfureux et facile pour l’État de prélever anonymement de l’argent sur le dos de personnes possédant un deux-roues qui pollue dix fois moins qu’un 4x4 et qui facilite la fluidité de la circulation!

Imaginez que tous les possesseurs de deux-roues motorisés reprennent leur voiture! M. Serge Dal Busco a annoncé, il y a quelques mois, le renforcement du nombre de places de stationnement sur les trottoirs pour les deux-roues motorisés.

Si on prend un seul exemple, les 1700 mètres de trottoirs de la rue de Lausanne ne possèdent aucune place de stationnement. Avant son intervention, il y en avait huit devant l’église de la Trinité, qui ont été effacées au profit des vélos. De qui se moque-t-on? Mais ça rapporte, et sans conflit et tolérance de la part des intervenants.

Les valeureux cyclistes commettent des milliers d’infractions impunies quotidiennement, mais, n’ayant pas d’identité de leur véhicule, il est beaucoup plus difficile de les appréhender, alors tapons sur les deux-roues en infraction de stationnement en toute tranquillité. Les possesseurs de deux-roues motorisés ne sont pas des vaches à lait, M. Serge Dal Busco! Créez de nouvelles places aux croisements de rues, entre les trottoirs et les piquets implantés. Merci!

Dominique Féry

