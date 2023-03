Image d’illustration (archives) LUCIEN FORTUNATI

Si les températures en hausse incitent à sauter en selle, il faut avant tout s’assurer que son véhicule est en état de reprendre la route dans les meilleures conditions.



Pour les vélos, électriques ou pas, commencez par vérifier l’état et la pression de gonflage des pneus. Contrôlez ensuite l’état et la tension de la chaîne. Vérifiez le bon fonctionnement du système de changement de vitesses et celui des freins, l’état d’usure des gommes ou des plaquettes, et le bon fonctionnement de l’éclairage avant et arrière.



Pour les vélos électriques, vérifiez l’état et le niveau de charge de la batterie.



Pour les scooters et les motos qui n’ont pas roulé durant la saison froide, contrôlez l’état de charge de la batterie. Vérifiez le profil et la pression de gonflage des pneus; le profil doit être de 1,6 mm au minimum. Assurez-vous aussi que les freins, les phares et les clignoteurs fonctionnent parfaitement. Pensez à vérifier les niveaux (huile, essence, liquide de frein, liquide de refroidissement). Enfin, contrôlez la chaîne ou le dispositif de transmission. Et, le cas échéant, n’oubliez pas la vignette autoroutière!



Quel que soit le type de deux-roues, il ne faut jamais hésiter à le faire vérifier par un professionnel s’il subsiste un doute concernant l’un ou l’autre des contrôles énumérés ci-dessus.



En outre, les températures relativement fraîches incitent à porter plus facilement le bon équipement: chaussures fermées, pantalons longs, veste à manches longues, gants et, évidemment, un casque homologué (ECE 22-05 pour motos et scooters, EN 1078 pour les vélos).



Bonne route!

Chronique réalisée en partenariat avec le Touring Club Suisse (TCS)

