Grand Prix de Genève – Deux réalisatrices néerlandaises primées pour «Shadow Game» La 19e édition du Festival du film et forum international sur les droits humains s’est achevée dimanche en ligne, après avoir récompensé plusieurs lauréats.

Primé par le FIFDH, le documentaire «Shadow Game» suit de jeunes migrants sur la route de l’Europe qui tentent de franchir les frontières qui se dressent sur leur passage. DR/FIFDH

Le documentaire néerlandais «Shadow Game», des réalisatrices Eefje Blankevoort et Els van Driel, a remporté le Grand Prix de Genève du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH). Le prix est doté de 10'000 francs, ont rappelé dimanche les organisateurs.

«Shadow Game» suit de jeunes migrants sur la route de l’Europe. Ces adolescents jouent «leur jeu» en tentant de franchir les frontières qui se dressent sur leur passage. Le documentaire utilise des vidéos et des contenus de médias sociaux produits par ces adolescents sur le chemin de l’exil. Shadow Game obtient aussi le Prix du Jury des jeunes.

«Les racines du monde»

Dans la catégorie des fictions, c’est le film «Les racines du monde», de la cinéaste mongole Byambasuren Davaa, qui décroche le Grand Prix, doté lui aussi de 10’000 francs. L’histoire raconte la vie simple d'un garçon nomade mongol et de sa famille, au milieu de paysages à la fois humains et naturels, entre tradition et modernité.

Le Prix de l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) revient à Shalini Kantayya, pour son film «Coded Bias», qui dépeint les risques que fait peser l’intelligence artificielle sur les libertés. Enfin, le Prix Impact Day revient à la réalisatrice biélorusse Anna Savchenko, avec son film «72 Hours» contre la peine de mort.

Cette 19e édition du FIFDH, qui s’est terminée dimanche, a été essentiellement numérique, à cause des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Le festival a totalisé une audience de près de 45'000 personnes, ont relevé les organisateurs de la manifestation.

Le FIFDH a organisé des débats et proposé différents contenus audio et vidéo en ligne. Le public a aussi pu visionner les films à distance. Le FIFDH a par ailleurs été marqué par la visite de Svetlana Tikhanovskaïa. La figure de proue de l’opposition biélorusse a participé à un débat.

L’ensemble des débats, rencontres et contenus originaux du FIFDH 2021 sont désormais disponibles en ligne et peuvent être regardés ou écoutés à la demande sur le site du festival. La vingtième édition du FIFDH se déroulera du 4 au 13 mars 2022, «dans un format que l’équipe du Festival espère présentiel».

