Incident à Fribourg – Deux policiers manquent de se faire percuter par un conducteur ivre Ils se sont jetés sur le bord de la chaussée alors qu’ils intervenaient sur un accident sur la route de Glâne.

Deux policiers fribourgeois l'ont échappé belle dimanche vers 6h20 (photo d'illustration). KEYSTONE/LUKAS LEHMANN

Des agents de police occupés à dresser un constat d’accident ont failli se faire percuter par une voiture conduite par un jeune homme ivre, ce dimanche à l’aube à Fribourg. Ils ont pu sauter au dernier moment sur le côté de la chaussée, évitant le choc et s’en sortant ainsi indemnes.

Les deux agents avaient été appelés sur la route de Glâne après un accident ayant fait deux blessés. Alors qu’ils s’attelaient au constat, une voiture a surgi à vive allure, le conducteur étant contraint à un freinage d’urgence pour éviter les policiers. La voiture a dérapé, puis le chauffeur a forcé le passage et ignoré les signes lui intimant de s’arrêter, indique la police cantonale.

Sa fuite a pris fin à Villars-sur-Glâne (FR), où il a été interpellé. Le conducteur, âgé de 21 ans et domicilié dans la région, se trouvait sous l’influence de l’alcool et présentait des signes de consommation de stupéfiants, précise le communiqué. Son permis a été saisi et une interdiction provisoire de conduire lui a été notifiée. Il a été relaxé au terme des mesures de police. Il sera dénoncé auprès de l’autorité compétente.

ATS

