Deux pointures romandes pour le prix d’une

Pierre Palmade et Michèle Laroque ont épinglé les clichés sur le couple, Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset, eux, décryptent ensemble l’amitié avec un grand A. Les deux humoristes solistes, amis dans la vie depuis dix ans, ont construit en duo «Les amis», un spectacle où chacun livre sa propre vision de l’amitié. Celle qui dure depuis l’enfance, celle de passage, celle qui met des coups durs, qu’elle soit hypocrite ou sincère, et bien sûr l’amitié homme-femme. D’où le sous-titre tout en nuances: «Misères et splendeurs du sentiment amical».

Discussions amicales

C’est la première fois que Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset se réunissent sur scène autour d’une création commune. En tournée en Suisse romande depuis octobre dernier, «les amis» se produiront à Morges-sous-Rire le 18 juin, trois jours après le Théâtre du Jorat. «Passer tout ce temps-là avec une amie, c’était merveilleux, confie Frédéric Recrosio après une trentaine de représentations. Notre relation a même été renforcée. L’amitié, c’est le partage du bonheur, des inquiétudes, des solutions… et des apéros! C’est vrai qu’on est des corps vieillissants, je dois dire qu’on s’est davantage réunis autour de belles assiettes dans des restaurants qu’en faisant les hooligans en boîte de nuit.»

À lire: Ce mélange des genres qui titille les zygomatiques

Derrière cette réunion de deux noms importants de l’humour romand, doublement alléchante sur le papier – et donc commercialement intéressante –, se cache une envie de longue date de se réunir sur scène pour les deux quadragénaires. «On ne voulait pas faire un cabaret où je ferais mes sketches et Fred ses chroniques, mais plutôt construire ensemble, mettre nos deux univers en commun», raconte la comédienne genevoise Brigitte Rosset.

L’écriture a débuté il y a trois ans autour de discussions passionnées… et forcément à rallonge! Le thème est apparu comme une évidence. «La pièce est un peu décalée par rapport aux habitudes de nos deux publics, explique l’humoriste valaisan. On a opté pour un spectacle plus calme, plus lent, plus réflexif. Certains ont peut-être été déçus, mais c’était le pari de base. On a parlé d’enjeux sincères, de manière plus naturelle. On s’est davantage dévoilés en quelque sorte. Beaucoup de gens nous ont fait la remarque: «C’est comme ça que vous êtes en vrais alors?»

En réunissant leurs approches et leurs tons respectifs, les deux amis se questionnent, se répondent, confrontent deux regards, deux façons de raconter une histoire et d’occuper les planches. Mise en scène par un autre ami, Jean-Luc Barbezat, la pièce s’articule autour d’un dialogue sur leur définition de l’amitié, leurs souvenirs, leurs anecdotes et leurs ressentis. (TDG)