Coffee shop gourmand à Genève – Deux «Petites artisanes» qui cachent de grandes pâtissières Dans une coquette arcade proche de l’Hôpital, Doria et Mélodie proposent viennoiseries tops, gâteaux réconfortants et kawas de rêve. Présentations. Jérôme Estebe

Mélodie et Doria, les «Petites artisanes», dans leur reposante arcade genevoise. STEEVE IUNCKER GOMEZ

On appelle ça un cruffin. Soit une pâte à croissant, légère et croustillante, élégamment roulée en chignon façon muffin, qui cache en son cœur une garniture lutine, en l’occurrence une noire ganache fondante. Dans le genre viennoiserie cochonne, voilà un Himalaya. On défie simplement quiconque d’avaler ça en restant digne. Une dégustation familiale s’est récemment soldée par trois museaux furieusement chocolatés. Du menton à la frange. Rires.