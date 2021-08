Dispute mortelle à Saint-Gall – Deux personnes interrogées après la mort d’un homme à Buchs Une altercation a coûté la vie à un homme de 59 ans dans la nuit de vendredi à samedi.

Un homme de 26 ans originaire de la Macédoine du Nord a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, peu après l’altercation. Il est toujours en détention (photo d’illustration). KEYSTONE

La police a arrêté et interrogé deux suspects après l’altercation qui a coûté la vie à un homme de 59 ans dans la nuit de vendredi à samedi à Buchs (SG). Le déroulement exact des événements et la cause de la mort restent flous. Une procédure pénale a été ouverte.

Deux Suisses âgés de 27 ans ont été arrêtés samedi, a indiqué lundi la police cantonale st galloise. Ils ont été relâchés après avoir été interrogés.

Un homme en détention

Un homme de 26 ans originaire de la Macédoine du Nord a été arrêté dans la nuit de vendredi à samedi, peu après l’altercation. Il est toujours en détention, a indiqué à l’agence Keystone-ATS un porte-parole de la police.

L’altercation entre le Macédonien et le Suisse de 59 ans s’est produite samedi vers 1h30. Le quinquagénaire a chuté dans des circonstances que l’enquête devra clarifier et il est décédé sur les lieux malgré les tentatives de réanimation menées par des policiers, puis par les services de secours.

