Sur le pont de Vessy, des policiers scrutent l’Arve en nombre. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Deux personnes sont portées disparues dans l’Arve, ainsi qu’un chien selon nos informations. C’est pourquoi une intervention massive de la police cantonale et du Service d’incendie et de secours (SIS) se déroule depuis la fin de matinée jeudi sur les berges Vessy.

Selon un communiqué du Ministère public, «à 11 h 15, la police a été informée de la disparition d’une femme âgée de 29 ans dans l’Arve à la hauteur de la station de pompage de Vessy. Un homme, non identifié pour l’heure, lui aurait prêté secours, disparaissant lui aussi dans la rivière. La police, le Service d’incendie et de secours (SIS) ainsi qu’un hélicoptère de la REGA sont intervenus sur les lieux. Des recherches sont toujours en cours. Une enquête est menée par la police judiciaire sous la conduite de la procureure Alexandra Clivaz-Buttler, dans le but d’élucider les circonstances de ce drame.»

Plusieurs tronçons sont fermés à la circulation et des policiers bloquent certains accès, a constaté la «Tribune de Genève». En milieu d’après-midi, plusieurs policiers se tenaient penchés sur la rembarde des ponts de Vessy et de la Fontenette, la main sur le front pour se protéger de l’éblouissement du soleil, manifestement en train de rechercher visuellement quelqu’un dans la rivière.

Selon nos informations, la femme trentenaire disparue serait policière. Deux policiers et un pompier du SIS auraient également été blessés durant l'intervention, suite à la chute d'une branche d'arbre.

L’enquête devrait déterminer les causes de ce drame, notamment le lien avec un contact potentiel de l’eau avec de l’électricité. Sur les réseaux sociaux, certains promeneurs avaient en effet donné l’alerte quant à une « électrification » de l’Arve dès la fin de la matinée. Sur le site du barrage, a été installée une microcentrale hydroélectrique en 2007. «L’électricité qui y est produite bénéficie depuis 2008 de la certification naturemade star, un label qui garantit la provenance de l’énergie et la qualité de sa production selon les critères les plus exigeants d’Europe», indique le site des SIG.

Contactés, le Service d’incendie et de secours ainsi que les Services industriels genevois ne souhaitent pas répondre à nos questions pour le moment et renvoient tous deux vers la police pour toute communication. Police qui n’a pas encore fourni d’informations à ce stade.

