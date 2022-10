Jeune morte dans une malle à Paris – Deux personnes déférées en vue d’une éventuelle mise en examen Un juge d’instruction écoutera lundi une femme et un homme en vue d’une potentielle mise en examen suite à la découverte vendredi du corps d’une adolescente.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects. (Photo d’illustration) AFP/Denis Charlet

Une femme et un homme sont présentés lundi à un juge d’instruction en vue d’une éventuelle mise en examen après la découverte vendredi à Paris du corps d’une adolescente de 12 ans dans une malle, ont indiqué une source judiciaire et proche de l’enquête.

Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre sur mineure de moins de 15 ans en lien avec un viol commis avec actes de torture et de barbarie, viol sur mineur de 15 ans avec actes de torture et de barbarie et recel de cadavre, a précisé la source judiciaire. Le parquet a requis le placement en détention provisoire des deux suspects, a-t-elle ajouté.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.