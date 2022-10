Équateur – Deux nouveaux corps retrouvés dans une prison équatorienne En Équateur, des affrontements entre détenus ont fait au moins 29 morts et 66 blessés cette semaine dans deux prisons.

Le système pénitentiaire équatorien est confronté à une crise due à la lutte pour le pouvoir entre organisations criminelles, qui a fait près de 400 morts depuis février 2021. (Image d’illustration) AFP

Deux détenus d’une prison équatorienne ont été retrouvés morts samedi, quelques jours après des massacres dans deux autres établissements pénitentiaires qui ont fait 29 morts, a indiqué l’autorité pénitentiaire (SNAI).

Un gardien de prison a signalé «deux prisonniers morts», retrouvés dans l’une des ailes de la prison du port d’Esmeraldas, proche de la frontière colombienne, a indiqué l’autorité dans un communiqué. Le SNAI a ajouté, sans donner plus de détails, que «des signes préliminaires d’asphyxie étaient apparents sur les corps, ce qui sera confirmé après les examens légaux».

Affrontements

Entre lundi et mercredi, des affrontements ont éclaté entre des détenus appartenant à des gangs liés au trafic de drogue dans les prisons de Latacunga (sud) et du port de Guayaquil (sud-ouest), faisant 29 morts et 66 blessés, dont cinq policiers. Le système pénitentiaire équatorien est confronté à une crise due à la lutte pour le pouvoir entre organisations criminelles, qui a fait près de 400 morts depuis février 2021.

Les prisons du pays, d’une capacité d’environ 30’200 personnes, en détiennent 32’400. Depuis les prisons, des gangs gèrent le commerce des stupéfiants dans tout le pays, situé entre les plus grands producteurs de cocaïne au monde, la Colombie et le Pérou.

Les autorités ont saisi environ 152 tonnes de drogues depuis le début de l’année après un record annuel de 210 tonnes saisies en 2021. Cette même année, le taux d’homicides a presque doublé, pour atteindre 14 meurtres pour 100’000 personnes. Jusqu’à présent en 2022, ce taux est passé à 18 pour 100’000.

AFP

