Science à Genève – Deux musées genevois à la pointe de la recherche sur les crises mondiales Les Conservatoire et Jardin botaniques et le Muséum d’histoire naturelle ont contribué à une vaste enquête internationale. Xavier Lafargue

Quelque 15 millions de spécimens de tous ordres sont conservés au Muséum d’histoire naturelle de Genève. LAURENT GUIRAUD

Comment aider les chercheurs, mais aussi les décideurs, notamment politiques, à trouver des solutions aux problèmes urgents qui menacent la Terre? Une nouvelle approche, scientifique, est en marche. Et deux institutions genevoises, le Muséum d’histoire naturelle (MHNG) et les Conservatoire et Jardin botaniques (CJBG), y participent activement.