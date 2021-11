Mexique – Deux morts dans une fusillade sur une plage près de Cancun C’est la deuxième fois en moins de quinze jours qu’un haut lieu du tourisme mexicain est frappé par la violence attribuée au narcotrafic.

La fusillade a éclaté sur la plage d’un hôtel de luxe de Cancun. AFP

Deux trafiquants de drogue présumés ont été tués jeudi lors d’une fusillade entre bandes rivales sur une plage près de Cancun, haut lieu du tourisme sur la côte caraïbe du Mexique (sud-est), a indiqué le Parquet.

«Il n’y a pas de blessé grave», a ajouté le Parquet dans un communiqué, précisant que l’affrontement avait éclaté «entre membres de groupes rivaux de petits trafiquants» sur une plage de Puerto Morelos. «Il n’y a pas de touriste gravement blessé, ni de personne enlevée», a assuré le responsable régional de la sécurité, Lucio Hernandez Gutierrez.

Plage d’un hôtel de luxe

La fusillade a éclaté sur la plage d’un hôtel de luxe. Les touristes et le personnel ont été mis à l’abri dès le début de la fusillade, d’après le compte Twitter d’un cadre de la chaîne américaine NBC Universal, Mike Sington, qui affirme se trouver sur place à l’Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. C’est la deuxième fois en moins de quinze jours qu’un haut lieu du tourisme mexicain est frappé par la violence attribuée au narcotrafic.

Deux jeunes touristes étrangères, une Allemande et une Indienne, avaient été tuées lors d’une fusillade le 21 octobre à Tulum, également sur la côte caraïbe de la péninsule du Yucatan. Deux Allemands et une Néerlandaise avaient également été blessés. Ces touristes avaient été victimes «d’un affrontement» entre deux groupes rivaux qui vendent de la drogue, selon le Parquet.

Quinzième économie mondiale, l’un des dix pays les plus visités au monde pour son immense offre touristique et culturelle, le Mexique (près de deux millions de km2) est aussi par endroits un pays avec des taux de criminalité très élevés. En 2020, malgré la pandémie, plus de 36’000 homicides ont été officiellement enregistrés, liés pour la plupart à des règlements de comptes entre bandes rivales liées au narcotrafic.

