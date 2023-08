Tennis – Deux matches en un jour, c’était trop pour Bencic La Saint-Galloise a été éliminée en quart de finale du tournoi WTA de Montréal. Elle s’est inclinée en deux sets face à la Russe Liudmila Samsonova. Renaud Tschoumy

Belinda Bencic: deux matches en un jour, c’était trop. Surtout blessée! Getty Images via AFP

Deux matches au cours de la même journée, à plus forte raison quand le premier des deux a duré près de trois heures, c’était trop pour Belinda Bencic (26 ans/WTA 13). Victorieuse en trois sets de la Tchèque Petra Kvitova (WTA 9) au stade des huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Montréal, la Saint-Galloise de 26 ans s’est inclinée quelques heures plus tard face à la Russe Liudmila Samsonova (24 ans/WTA 18 ans). Celle-ci s’est imposée en deux sets et 1h 49 de jeu (6-4 6-4).

Belinda Bencic avait terminé son match face à Kvitova dans la douleur: victime d’une entorse de la cheville gauche sur un mauvais appui, elle était restée de longues minutes sur le bord du court afin de se faire appliquer un bandage. Grimaçante de douleur et gênée dans ses déplacements, Bencic avait serré les dents et avait réussi à conclure la partie victorieusement .

Mais enchaîner un deuxième match, qui plus est à ce stade de la compétition, c’était trop elle. Non sans se battre pendant près de 2 heures (1h49’ de jeu), elle a dû baisser pavillon en deux sets. Elle s’est certes créé cinq balles de break au cours de ce quart de finale. Mais Samsonova a réussi à les sauver dans leur intégralité.

Au final, Bencic s’est donc inclinée 4-6 4-6 face à la Russe.





Renaud Tschoumy est journaliste à la rédaction de Sport-Center. Il s'est destiné au web en 2012. Auparavant, il a couvert pendant 12 ans l'actualité du football (et notamment l'équipe de Suisse) pour «Le Matin». Plus d'infos @Rauque_n_Drole

