Innovation à Tolochenaz – Deux «mastodontes» des routes en pionniers de l’électrique Quatre entreprises, dont deux vaudoises, se sont alliées pour construire deux camions 100% «propres» destinés aux transports lourds et spéciaux. Une première! Lucas Philippoz

L’entreprise de Tolochenaz Friderici Spécial a acquis un camion de 40 tonnes activés par l’énergie électrique, le premier modèle dans le domaine des convois en poids lourds comme le soulignent Vincent Albasini, CEO d’Avesco Rent et Clément Friderici, directeur de Friderici Spécial. Odile Meylan

«Une première mondiale», «un projet aussi nouveau que novateur», «une incroyable aventure humaine»: les superlatifs sont de sortie, dans les locaux de Friderici, à Tolochenaz, pour dévoiler le fruit de neuf mois de travail collectif présenté ce jeudi au Musée des transports de Lucerne: la mise en circulation de deux camions de 40 tonnes à six essieux chacun, intégralement propulsés à l’énergie électrique et destinés au transport de marchandises lourdes et spéciales, comme des engins de chantier.

Si le développement de poids lourds électriques s’est accéléré depuis maintenant près d’une dizaine d’années déjà, la «première» à laquelle font référence les deux entrepreneurs est à chercher dans les caractéristiques des engins. «C’est la première fois qu’on construit des véhicules électriques aussi gros», résume Vincent Albasini, CEO d’Avesco Rent.