Cinq ans après le Bataclan – Deux livres donnent la parole aux rescapés Un ouvrage collectif restitue la soirée du 13 novembre 2015 à travers ceux qui l’ont vécue. Et un survivant du Bataclan raconte les deux ans qui ont suivi les attaques terroristes. Alain Rebetez, Paris

Des rescapés du Bataclan s’embrassent après leur évacuation de la salle de concert, le 13 novembre 2015. AFP

Ce fut une journée noire qui avait tragiquement clos une année noire. Pourtant, ce 13 novembre 2015, rien ne l’indiquait. La soirée était particulièrement douce à Paris, l’humeur à la détente, c’était une veille de week-end, terrasses bondées, match amical entre les équipes de France et d’Allemagne… Le traumatisme de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher était encore dans les mémoires, mais en cet aimable vendredi 13, il semblait lointain. Et puis à 21h16 une explosion au Stade de France. À 21h24 le premier assaut sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. À 21h47 le début de l’horreur au Bataclan. Il y aura 130 morts, 350 blessés, sans compter la multitude de ceux qui, témoins des événements, deviennent ce jour-là des survivants.