50 francs pour le vaccin? – Deux lecteurs sur trois rejettent l’idée des bons incitatifs Soixante-huit pour cent des participants à notre coup de sonde en ligne se disent opposés au parrainage envisagé par le Conseil fédéral. Patrick Monay

Un centre de vaccination mobile contre le Covid-19 installé dans un centre commercial de Meyrin (GE), le 10 septembre dernier. L’offensive nationale prévoit le déploiement de 170 unités de ce type dans toute la Suisse. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Ce n’est qu’une prise de température, et non un sondage représentatif, mais elle donne le ton: nos lecteurs ne croient guère à l’efficacité des chèques incitatifs imaginés par Alain Berset dans la lutte contre le Covid. Il s’agit, rappelons-le d’offrir un bon d’une valeur de 50 francs à toute personne qui persuaderait un proche de se faire vacciner.

Près de 1000 personnes ont répondu à notre question posée vendredi dernier, peu après l’annonce du Conseil fédéral: des bons d’achat pour inciter à la vaccination, est-ce une bonne idée? Verdict sans équivoque: 68% de non, pour 26% d’avis positifs (et 6% de «sans opinion»).

«Pas dans notre culture»

Cette option a été abondamment commentée sur les sites d’information et sur les réseaux sociaux. Selon la RTS, elle suscite aussi la perplexité des gouvernements cantonaux.

Interrogé dans «La Matinale» ce lundi, le ministre genevois de la Santé estime que le geste proposé constitue un moyen détourné de rétribuer la personne qui se fait administrer le vaccin. Or c’est n’est pas «dans notre culture» d’encourager de cette manière le devoir citoyen, constate Mauro Poggia.

«Ce n’est pas juste par rapport aux personnes qui ont fait la démarche de se vacciner spontanément.» Mauro Poggia, ministre genevois de la Santé, sur les ondes de la RTS

«Ce n’est pas juste par rapport aux personnes qui ont fait la démarche de se vacciner spontanément, et c’est de nature à brouiller le message initial», poursuit le magistrat genevois. On se vaccine pour soi et pour les autres, insiste-t-il, et pas pour toucher de l’argent.

Large offensive prévue

La consultation sur ce point prendra fin ce mercredi. Le Conseil fédéral décidera de sa mise en œuvre (ou non) le 13 octobre. L’offensive prévue en faveur de la vaccination comprend aussi le déploiement de 170 unités mobiles supplémentaires dans tout le pays.

En outre, 1700 conseillers pourraient être engagés pour contacter et renseigner les non-vaccinés. L’Office fédéral de la santé publique a annoncé ce week-end aux autorités cantonales qu’une semaine nationale de vaccination aurait lieu au début novembre.

Coût global à charge de la Confédération: 150 millions de francs. Mais parallèlement, elle n’assumera plus au-delà du 10 octobre les frais liés aux tests Covid (hormis pour les moins de 16 ans) des personnes non vaccinées. Une décision saluée par la majorité des cantons.

Patrick Monay est chef de la rubrique Suisse depuis 2018. Il y a couvert l'actualité des cantons romands dès 2012. Né et domicilié en Valais, il est entré en l'an 2000 à la rédaction locale de 24heures, où il a travaillé sur la Riviera et dans le Chablais. @PatrickMonay

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.