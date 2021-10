Les Mots-clés à molette – Deux jours de festival rien que pour les jeunes lecteurs Un nouveau rendez-vous romand propose ateliers, spectacles et dédicaces, avec une jolie palette d’auteurs et illustrateurs suisses et français. Caroline Rieder

Stéphanie Baur Kaeser pose avec une partie du conseil des enfants qui a participé à la préparation du festival. (De g. à dr.: Mathias, Michaël, Théo, Robin, Fabien, Baya-Rose, Liam, Zoé.) JEAN-PAUL GUINNARD

«Les mots-clés à molette»: une formule à la Raymond Queneau propre à titiller la curiosité des jeunes lecteurs. «J’avais envie que ça chante, qu’on y retrouve le côté comptines», raconte Stéphanie Baur Kaeser. Le nom du festival qui se tiendra samedi 9 et dimanche 10 octobre dans le village fribourgeois de Rue, elle l’a trouvé avec l’auteur français Alex Cousseau, chez qui elle a passé des vacances. «Un joli lien d’amitié s’est créé entre nos familles depuis son passage en Suisse pour des scolaires.» L’auteur français a reçu le prestigieux Prix BolognaRagazzi dans la catégorie fiction pour «L’oiseau blanc».

Il sera à l’affiche de ce nouveau rendez-vous entièrement dédié à la littérature jeunesse avec d’autres artistes reconnus tels que Thomas Scotto, Csil ou Samuel Ribeyron, et des talents romands comme Christine Pompéï, Adrienne Barman ou Denis Kormann, tous trois installés dans le canton de Vaud. Auteurs et illustrateurs ne seront pas là uniquement pour des dédicaces, mais proposeront spectacles et ateliers. Ce qui réjouit Christine Pompéï: «Je pourrai prendre le temps d’échanger avec les enfants. On se retrouvera comme dans une bulle et je leur raconterai tous les petits secrets des enquêtes de Maëlys.»

Lectures en classe

Stéphanie Baur Kaeser, enseignante spécialisée, a commencé à inviter des auteurs en classe pour proposer une approche différente de la lecture: «J’ai été frappée de voir à quel point les élèves étaient réceptifs. Une vraie rencontre peut changer une vie de lecteur. J’ai alors pensé que ce serait génial d’offrir cela à plus large échelle.»

Stéphanie Baur Kaeser, organisatrice du festival Les mots-clés à molette. Jean-Paul Guinnard/24HEURES

La voilà donc qui crée en 2019 une association avec des amis, dont le travail aboutit à la première édition des Mots-clés à molette, dans l’écrin médiéval du village de Rue, où vit la Vaudoise depuis seize ans. Avant l’événement public du week-end, près de 800 enfants de la 1re à la 8e HarmoS, dont plusieurs classes d’Oron-la-Ville, recevront jeudi et vendredi la visite d’un des invités du festival.

Les ateliers Afficher plus Pour ce nouveau rendez-vous, Stéphanie Baur Kaeser a voulu faire la part belle aux rencontres entre le jeune public et les auteurs. Au menu notamment: outre les secrets de Maëlys, une performance dessinée en musique par Adrienne Barman et sa sœur, un atelier dessin et pâtisserie assuré par Samuel Ribeyron (dès 6 ans), un atelier d’écriture par Alexandre Cousseau. Denis Kormann initiera quant à lui à l’art de dessiner les animaux de la jungle, et les géants et les monstres. Dès 8 ans, les mains juvéniles pourront s’initier à la gravure à la pointe sèche avec l’illustratrice Csil ou au dessin de mangas avec Delphine Rubin. Et pour tous, une fresque collective, avec un début en lectures par Thomas Scotto et Alex Cousseau. À voir aussi, une exposition des illustrations d’Adrienne Barman au château et celles de Samuel Ribeyron à la crêperie Entre Terre et Mer.

Conseil des enfants

La participation des jeunes lecteurs ne s’arrête pas là. Originalité de la démarche, le comité bénévole s’est appuyé sur un conseil des enfants de sept filles et sept garçons de 8 à 16 ans: «Le groupe est intervenu à toutes les étapes qui ont suivi la programmation. Les activités autonomes comme la chasse au trésor, c’est leur idée. Ils ont aussi travaillé à la promotion, à la décoration du lieu, et certains feront des lectures aux plus petits.» Enfin, les jeunes ont été invités à imaginer l’affiche de leurs rêves, et divers éléments ont été repris dans celle croquée par Adrienne Barman.

Dans son affiche, Adrienne Barman a intégré les idées des enfants du conseil. 24 HEURES /Jean-Paul Guinnard

Gratuit, le festival fonctionne sans réservation afin de favoriser une venue spontanée. Car Stéphanie Baur Kaeser tient beaucoup à une démarche qui inclut les moins familiers avec la lecture. Tout comme les thèmes liés à la différence lui tiennent à cœur: ils seront représentés notamment par le livre «Camille aux papillons», de Mary Wenker et Amélie Buri, qui traite de transidentité.

Caroline Rieder travaille pour la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. @caroline_rieder

