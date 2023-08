Accident mortel – Deux jeunes Genevoises tuées par un chauffard en Gironde La justice française confirme le lieu de résidence des deux personnes tuées à proximité de Bordeaux lundi. Marc Bretton

Le drame s’est déroulé lundi à Sainte-Hélène, à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux (photo d’illustration). AFP

Genève est endeuillée. La police française a confirmé mercredi peu avant midi que les deux jeunes femmes de 21 ans tuées dans un accident de voiture près de Bordeaux sont bien domiciliées dans le canton. Une autre, domiciliée en France, a été grièvement blessée. La nouvelle a été confirmée à la «Tribune de Genève» par Olivier Etienne, procureur de la République adjoint au Tribunal judiciaire de Bordeaux.

Le drame s’est déroulé lundi à Sainte-Hélène, à quelques dizaines de kilomètres de Bordeaux, vers 20 heures. Selon le quotidien «Sud Ouest», un conducteur fuyait un contrôle de gendarmerie à bord d’une Citroën C5. «Le véhicule roulait à très vive allure», a expliqué Olivier Etienne à nos confrères de France 3. «Les gendarmes ont réussi à le doubler et à jeter un «Stop Stick», sans parvenir à l’arrêter. Le conducteur en fuite a doublé les gendarmes et continué sa route sur une quinzaine de kilomètres. Il a fait de nombreuses embardées et s’est retrouvé sur la bande d’arrêt d’urgence de la voie opposée. C’est à ce moment qu’une Volkswagen est arrivée en sens inverse.»

Selon la presse française, le conducteur a été testé positif à l’alcool et aux stupéfiants. D’après la gendarmerie, cet homme de 38 ans conduisait sans permis et était connu pour plusieurs infractions routières. Blessé, il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte par le Parquet de Bordeaux. Selon «La Provence», lundi 14 août, le préfet de la Région, Etienne Guyot, a publié un communiqué «apportant son entier soutien aux familles endeuillées […]. Il condamne avec la plus grande fermeté ces comportements routiers inqualifiables qui sèment la mort d’innocents et la désolation.»

