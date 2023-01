États-Unis – Deux hommes inculpés pour avoir protégé le yacht d’un oligarque russe Les États-Unis ont annoncé vendredi avoir inculpé deux hommes soupçonnés d’avoir aidé un oligarque russe visé par des sanctions américaines à éviter la saisie de son superyacht.

L’oligarque russe Viktor Vekselberg (à gauche) et Vladimir Poutine à Sotchi (Russie), en octobre 2014. AFP

Richard Masters, un Britannique de 52 ans, a été interpellé en Espagne en vue de son extradition et Vladislav Osipov, un Russo-Suisse de 51 ans, est en fuite, a précisé le ministère de la Justice dans un communiqué. Les deux hommes sont accusés d’avoir aidé Viktor Vekselberg, un proche allié de Poutine, à dissimuler qu’il était le propriétaire du yacht «Tango», dont la valeur est estimée à 90 millions de dollars (82,8 millions de francs).

Dirigeant du groupe Renova, un conglomérat basé à Moscou, il avait été placé en 2018 sur la liste des oligarques visés par des sanctions américaines à la suite de l’invasion de la Crimée par la Russie. La justice américaine reproche à Richard Masters, qui gère une compagnie de navigation à Palma de Majorque, d’avoir rebaptisé le navire «Fanta», afin de continuer à travailler avec des fournisseurs américains.

Stratagèmes pour contourner les sanctions

Les sanctions américaines empêchent les entreprises américaines, et leurs filiales, de faire des affaires avec les entités visées. «Osipov et Masters ont conseillé et ont permis aux employés du «Tango» de continuer à faire des affaires avec des entreprises américaines, en utilisant plusieurs stratagèmes pour contourner les sanctions, notamment en payant en d’autres monnaies (que le dollar) et via des intermédiaires», selon le communiqué.

Le «Tango», un bateau de 78 mètres de long, a finalement été saisi en avril par l’Espagne à la demande des États-Unis. Les États-Unis avaient annoncé en mars, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la création d’une cellule dédiée à la poursuite des «oligarques russes corrompus» et de tous ceux qui violeraient les sanctions adoptées par Washington contre Moscou.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.