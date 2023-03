Initiative populaire explosive – Deux hommes en appellent au peuple pour changer la Constitution Pour l’ex-directeur du Contrôle fédéral des finances, Michel Huissoud, la Suisse a trois guerres de retard sur la digitalisation. Il a l’appui d’un as de la collecte des signatures, Daniel Graf. Arthur Grosjean Correspondant au Palais fédéral

Michel Huissoud, l’ancien directeur du Contrôle fédéral des finances, et Daniel Graf, militant actif pour vivifier la démocratie suisse grâce notamment aux plateformes informatiques, s’associent pour un projet décoiffant. JEAN-PAUL GUINNARD

L’un, en tant qu’ancien directeur du Contrôle fédéral des finances, connaît parfaitement les rouages et les tares des administrations fédérale et cantonales. L’autre est un féru de la participation citoyenne en faveur de la démocratie au moyen de plateformes informatiques. Les deux hommes, Michel Huissoud et Daniel Graf, se sont associés pour accoucher d’une idée folle: lancer une initiative populaire pour réviser totalement la Constitution suisse.