Grand Conseil valaisan – Deux heures de Covid-19 au menu des députés Le parlement valaisan a débattu ce jeudi de diverses questions liées à la crise du coronavirus. Certaines propositions des groupes politiques ont passé la rampe du plénum sans vote, tel que le délai accordé aux indépendants pour formuler une demande d’aide cantonale.

Les députés ont également souhaité que le Conseil d’État se penche sur des aides immédiates pour les acteurs de la culture et de l’événementiel, via un montant fixe de 2300 francs sur une période de six mois. KEYSTONE

Le Covid-19 était au coeur d’une vingtaine d’interventions urgentes jeudi au Grand Conseil valaisan. L’occasion pour le Conseil d’État de mettre en avant les mesures déjà prises et pour les députés d’en proposer de nouvelles.

Le Grand Conseil valaisan a débattu durant plus de deux heures de diverses questions liées à la crise du coronavirus dans des domaines tels que la formation, le tourisme ou la culture. Certaines propositions des groupes politiques, parfois déjà mises en oeuvre par le Conseil d’État, ont passé la rampe du plénum sans vote.

Il en a été ainsi du délai accordé aux indépendants pour formuler une demande d’aide cantonale, qui sera prolongé du 31 mai au 31 août 2020. En ce qui concerne les apprentis et les entreprises formatrices, ils bénéficieront de diverses aides afin d’éviter la chute du nombre de contrats d’apprentissage.

À ce sujet, Christophe Darbellay, chef du service valaisan de l’économie et de la formation, s’est voulu rassurant: un «très léger retrait de -2%» a été constaté pour l’heure, mais l’évolution de la situation continuera à être analysée.

Les députés ont aussi été entendus sur les mesures pour booster le tourisme, la viticulture, l’agriculture et la culture puisque le Conseil d’État a décidé le 16 juin d’injecter 16 millions de francs pour des actions de promotion visant les hôtes du canton.

Culture: Un forfait de 2300 francs

Les députés ont encore souhaité que le Conseil d’État se penche sur des aides immédiates pour les acteurs de la culture et de l’événementiel, via un montant fixe de 2300 francs sur une période de six mois. Le Conseil d’État n’y était pas favorable, jugeant préférable d’attendre la loi fédérale d’urgence sur la culture en cours d’élaboration pour prévoir d’éventuelles mesures cantonales supplémentaires.

La proposition de l’UDC haut-valaisanne de libéraliser complètement les horaires d’ouverture des magasins jusqu’à fin octobre 2020 pour permettre à ces derniers d’augmenter leurs recettes a en revanche fait débat et été refusé par la majorité du parlement. «Le Covid-19 a bon dos. Personne ne demande cette mesure, elle est hors de propos», a lancé Christophe Darbellay, rappelant qu’elle risquait de mettre en péril la révision de la loi sur l’ouverture des magasins.

Pas de fête nationale

Une aide financière pour les étudiants du tertiaire a été rejetée par le plénum par 66 voix contre 47 et 9 abstentions. La députée Marie-Paule Bender (AdG) a jugé «inadmissible» le fait que les Valaisans étudiant hors canton et soumis à plus de frais ne soient pas pris en compte.

Enfin, le postulat urgent de l’UDC du Valais romand pour maintenir la fête nationale du 1er août, sauf nouvelle vague de Covid-19, a également été rejeté par le plénum. Une dérogation pour organiser des manifestations de plus de 300 personnes n’est possible qu’en cas d’intérêt public prépondérant, ce qui n’est pas le cas de la fête nationale, a rappelé la conseillère d’État Esther Waeber-Kalbermatten.

( ATS/NXP )