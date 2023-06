Interview de Bernard Piguet – Deux grandes dames mises à l’honneur Les ventes de juin de la maison d’enchères genevoise Piguet rassemblent une collection aristocratique et une bibliothèque royale. Entre autres. Sylvie Lefebvre-Guerreiro

Double vase en jade pâle en forme de carpes-dragons émergeant des flots, Chine. Estimation: de 3000 à 5000 francs. PIGUET – HÔTEL DES VENTES

De 4 à 6 millions de francs. Telle est l’estimation globale des prochaines ventes aux enchères organisées à Genève par Piguet – Hôtel des Ventes. Rendez-vous en salle les 7 et 8 juin, et en ligne jusqu’au 8 juin. L’exposition des lots a lieu du 2 au 4 juin, aux 44 et 51 rue Prévost-Martin. Au menu: des livres, des bijoux, des objets d’art, des tableaux d’art moderne et contemporain, des instruments de musique et même un bel ensemble de boiseries signé du plus grand sculpteur genevois en la matière, Jean Jaquet (XIXe siècle). Zoom sur les trois points forts des ventes du 7 juin avec Bernard Piguet, fondateur de la maison d’enchères.

Soixante lots d’instruments à corde passeront sous le marteau. Pourquoi ce choix? Il s’agit d’une vente à part entière, composée essentiellement de violons, de violoncelles et d’archets. Car lorsque l’on souhaite vendre ce genre d’objets, il faut s’adresser à une maison française à Vichy, réputée pour cela, ou à une maison américaine. En Suisse, ça n’existe pas vraiment. Alors que Genève est une ville de concerts, où se produisent d’excellents violonistes.

L’un des points d’orgue des ventes est la collection de la famille Mavromichalis. Qui est-elle? Nous parlons de Brigitte Mavromichalis (1926-2015), une collectionneuse issue d’une famille bourgeoise de Suède qui est venue faire ses études à Lausanne. C’est là qu’elle a rencontré son mari, Constantin, un Grec, décédé très tôt. Elle a ensuite déménagé à Genève, où elle a légué une grande collection d’icônes grecques au Musée d’art et d’histoire, avant de s’installer en Valais, où elle fut une grande mécène. Elle a notamment fait construire un bâtiment pour la Fondation Gianadda et a offert une collection de tableaux au Musée d’art du Valais.

Cette collection comprend une vingtaine de jades verts et, surtout, blancs, en très bon état. Qu’est-ce qu’un jade dit «pâle»? C’est un jade blanc. Il est plus précieux que le vert parce que les objets sculptés dans cette matière sont faits d’un seul bloc. Il faut donc trouver une grande pierre qui soit dénuée de veinures et dont la couleur doit être parfaitement unie. C’est très rare. Or, le 7 juin, nous proposerons la plus belle collection de jades jamais mise aux enchères par la maison.

De quels genres d’objets s’agit-il ici? D’objets décoratifs essentiellement, ainsi que des objets de lettrés. Certains pouvaient être offerts par l’empereur ou l’aristocratie chinoise, à des locaux ou à des étrangers lors de visites. Et ils ont tous une symbolique. Comme ces deux carpes sortant des flots et qui se transforment en dragons. Selon la mythologie chinoise, les carpes arrivant à remonter le fleuve deviennent si fortes qu’elles parviennent à la perfection. Ce qu’illustrent les dragons.

Et puis il y a ces bijoux des années 30… En effet. La collection en contient passablement. Dont trois belles broches Cartier inspirées de l’Inde et datant de 1935 à 1938, qui furent très peu portées.

Autre point fort: la bibliothèque de la princesse Marie-Gabrielle de Savoie. Qu’est-ce qui la caractérise? Elle appartient à la fille du dernier roi d’Italie, qui habite à Genève depuis longtemps. Sa bibliothèque regroupe de nombreux ouvrages aux armes de ses illustres ancêtres, comme le roi d’Italie Victor-Emmanuel III ou Albert Ier, roi des Belges. Soit une soixantaine de lots qui nous transportent dans l’histoire de la construction européenne, avec des éditions limitées du XVe au XVIIIe siècles. Or, ce n’est pas une succession. Il s’agit d’un morceau d’histoire personnel, qui a partagé la vie quotidienne des rois et reines d’Italie et de Belgique. Chaque volume est orné de la couronne en feuille d’or. Et nous savons quel livre a appartenu à qui.

