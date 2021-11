Bicross – Deux Genevois sélectionnés pour les Européens Respectivement championne et champion de Suisse en titre, les Genevois Nikita Ducarroz et Alexandre Sideris représenteront la Suisse aux prochains championnats d’Europe, les 13 et 14 novembre à Moscou. Sport-Center

Nikita Ducarroz fera partie des favorites dans dix jours à Moscou. KEYSTONE

Respectivement championne et champion de Suisse en titre, les Genevois Nikita Ducarroz et Alexandre Sideris représenteront la Suisse aux prochains championnats d’Europe, qui auront lieu les 13 et 14 novembre à Moscou, dans le Music Media Dome, une impressionnante aréna multi-usage.

Médaillée de bronze à Tokyo, Nikita Ducarroz fera une nouvelle fois partie de prétendantes au podium dans la capitale russe. La Suissesse résidant aux États-Unis avait dû faire l’impasse sur les CE de Cadenazzo il y a deux ans. Elle participera donc à ses premiers championnats d’Europe à Moscou.

«Je me réjouis vraiment de pouvoir reprendre la compétition après ma pause post-olympique. Je ne suis pas encore revenue à un entraînement complet, mais j’ai confiance en mes capacités de pouvoir proposer un bon run et monter sur le podium», déclare l’athlète de 25 ans.

De son côté, Alexandre Sideris participera à sa première grande compétition internationale. Fraichement auréolé de son premier titre de champion suisse, le Genevois de 19 ans s’entraîne à Barcelone depuis quelques semaines pour poursuivre sa progression. A Moscou, il visera avant tout à accumuler de l’expérience face aux meilleurs spécialistes européens de la discipline.

