Incendies – Deux feux de paille en Haute-Savoie mobilisent le 118 La centrale d’alarme des pompiers genevois a reçu de nombreux appels pour deux incendies en France voisine. Fedele Mendicino

La fumée est visible jusqu’à Bursins dans le canton de Vaud DR

La centrale d’alarme du Service d’incendie et de secours (SIS) a reçu, selon ses termes, «un nombre important d’appels» ce samedi à la suite de deux incendies en Haute-Savoie qui ont débuté jeudi soir (Chens-sur-Léman) et vendredi matin (près de Reigner) : «Le feu couve toujours ce samedi soir confirme le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du SIS. Il s’agit de tonnes de paille qui brûle encore.

Plusieurs habitants de la zone de Chêne-Bourg ont téléphoné au 118 ce matin à cause de la fumée et des odeurs. Le vent a ensuite changé et nous avons reçu des appels depuis d’autres quartiers. Nous tenons donc à rassurer sur ce point la population tout en l’encourageant à continuer à nous appeler en cas de doute.»