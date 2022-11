Contre la «police du genre» – Deux femmes UDC mènent la fronde contre le langage inclusif À Zurich, Susanne Brunner veut interdire à la Ville l’usage du point médian et d’autres signes. Sous la Coupole, l’EPFL est dans le viseur de Therese Schläpfer. Gabriel Sassoon Zurich

Lors de la Grève des femmes, en 2019, une manifestante brandit une pancarte rédigée en langage inclusif. KEYSTONE



Therese Schläpfer et Susanne Brunner ont plusieurs choses en commun. Elles sont toutes deux Zurichoises et membres de l’UDC. Elles s’étranglent aussi à la vue de points médians. Les politiciennes figurent parmi les opposantes les plus farouches à l’écriture inclusive, sur la scène zurichoise comme nationale.